USA : "L'activité résiste mieux que prévu à la hausse des taux " (BFT IM)

(AOF) - Selon Jeanne Asseraf-Bitton, Directeur de la Recherche & Stratégie chez BFT IM, la saison mitigée des résultats et le contexte géopolitique dominent les marchés financiers. "Les marchés actions affichent des performances disparates en sanctionnant durement les résultats d’entreprise décevants", souligne-t-elle. S’agissant du marché américain, elle indique que l'activité résiste mieux que prévu à la hausse des taux : "Les dépenses des ménages augmentent aux dépens de l'épargne dont le taux tombe à 3,4% en septembre".

