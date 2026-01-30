USA-L'accusation d'homicide écartée pour Luigi Mangione, qui ne risque plus la peine de mort

(Actualisé avec détails de la décision)

Une juge fédérale américaine a écarté vendredi les chefs d'inculpation d'homicide et de port d'arme contre Luigi Mangione, meurtrier présumé d'un dirigeant du groupe d'assurance santé UnitedHealth, qui ne risque plus la peine de mort en cas de condamnation.

Le jeune homme de 27 ans reste passible de la réclusion criminelle à perpétuité, peine qu'il encourt dans une autre procédure pour meurtre engagée dans l'Etat de New York.

Luigi Mangione est soupçonné d'avoir abattu en décembre 2024 Brian Thompson, directeur général de l'unité assurance de UnitedHealth UNH.N , devant un hôtel de Manhattan.

Il a plaidé non coupable des diverses charges retenues à son encontre.

Si le meurtre de Brian Thompson a suscité une vive émotion et a été largement condamné, Luigi Mangione est devenu une sorte de héros populaire auprès d'une frange radicale de la population américaine dénonçant les pratiques et les tarifs des sociétés d'assurance.

Invoquant la jurisprudence de la Cour suprême, la juge Margaret Garnett a dit que les chefs d'inculpation pour homicide et port d'arme étaient juridiquement incompatibles avec les deux retenus contre Luigi Mangione pour harcèlement.

Dans un arrêt de 39 pages, elle a précisé que les chefs d'inculpation auraient pu être cumulés si ceux de harcèlement avaient été qualifiés de "crimes de violence". Or le harcèlement présumé dont Luigi Mangione est accusé ne répond pas à la définition pénale du "crime de violence", qui peut être commis par "imprudence" - à la différence d'une conduite "intentionnelle" de harcèlement.

C'est cette nuance que la Cour suprême des Etats-Unis a introduite dans sa jurisprudence.

Margaret M. Garnett a concédé l'"apparente absurdité" de cet état de fait, soulignant que les actes passibles de la peine de mort reprochés à Luigi Mangione - meurtre et usage d'un pistolet équipé d'un silencieux - constituaient sans l'ombre d'une contestation une conduite criminelle violente.

Ma décision, a-t-elle poursuivi, est susceptible de choquer le citoyen ordinaire, mais aussi des magistrats et des avocats, par son caractère "torturé et étrange", mais elle "représente l'effort continu de la cour à appliquer scrupuleusement les arrêts de la Cour suprême".

"La seule préoccupation de cette court est la loi", a-t-elle avancé.

La date du procès de Luigi Mangione n'a pas encore été fixée.

(Jack Queen et Ryan Patrick Jones, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet et Benjamin Mallet)