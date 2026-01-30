 Aller au contenu principal
USA-L'accusation d'homicide écartée pour Luigi Mangione pour la mort d'un dirigeant d'UnitedHealth
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 16:50

Une juge fédérale américaine a écarté vendredi les chefs d'inculpation d'homicide et de port d'arme contre Luigi Mangione, meurtrier présumé d'un dirigeant du groupe d'assurance santé UnitedHealth, qui ne risque plus la peine de mort en cas de condamnation.

Luigi Mangione est soupçonné de la mort de Brian Thompson, directeur général de l'unité assurance de UnitedHealth UNH.N , abattu en décembre 2024 devant un hôtel de Manhattan.

Âgé de 27 ans, Luigi Mangione a plaidé non coupable des diverses charges retenues à son encontre.

Si le meurtre de Brian Thompson a suscité une vive émotion et a été largement condamné, Luigi Mangione est néanmoins devenu une sorte de héros populaire auprès d'une frange radicale de la population américaine dénonçant les pratiques et les tarifs des sociétés d'assurance.

La juge Margaret M. Garnett a dit que les chefs d'inculpation pour homicide et port d'arme étaient juridiquement incompatibles avec les deux retenus contre Luigi Mangione pour harcèlement.

La date du procès n'a pas encore été fixée.

(Jack Queen et Ryan Patrick Jones, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
285,900 USD NYSE -2,16%
