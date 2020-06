Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Joe Biden rencontrera lundi la famille de George Floyd Reuters • 07/06/2020 à 23:32









7 juin (Reuters) - Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, se rendra à Houston lundi et rencontrera la famille de George Floyd, ont indiqué ses collaborateurs, deux semaines après que la mort de ce Noir américain de 46 ans lors de son interpellation par la police a déclenché un vaste mouvement de protestations contre les discriminations raciales aux Etats-Unis et à travers le monde. Joe Biden devrait présenter ses condoléances aux proches de George Floyd et enregistrer un message vidéo pour le service funèbre privé qui doit avoir lieu mardi à Houston, la ville natale de George Floyd. Le candidat démocrate ne devrait pas assister au service afin d'éviter toute perturbation qui pourrait être causée par sa protection par les services secrets. Une cérémonie publique est également prévue lundi à Houston. George Floyd est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été maintenu au sol pendant près de neuf minutes par un policier pressant un genou sur son cou. Les images de cette arrestation, qui se sont rapidement propagées à travers les Etats-Unis, ont soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Joe Biden a récemment critiqué l'attitude du président Donald Trump face aux mouvements de protestations, qui ont été en grande partie pacifiques mais qui ont occasionnellement conduit à de violents affrontements et à des dégâts matériels. Le déplacement de Joe Biden au Texas intervient dans une campagne électorale perturbée par la pandémie de coronavirus. Depuis le début des mesures de confinement, Joe Biden n'a quitté son domicile du Delaware qu'une poignée de fois et n'a pas voyagé plus loin que Philadelphie. Joe Biden, qui a assuré la fonction de vice-président sous le mandat de Barack Obama, est souvent loué par ses partisans pour sa capacité à offrir du réconfort aux personnes en deuil. Sa première femme et sa fille en bas âge sont mortes dans un accident de voiture et son fils Beau est décédé d'un cancer du cerveau. (Trevor Hunnicutt et Joseph Ax; Blandine Hénault pour la version française)

