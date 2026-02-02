USA/ISM-L'activité manufacturière renoue avec la croissance en janvier

L'activité manufacturière américaine a renoué en janvier avec la croissance, pour la première fois depuis un an, mais le secteur n'est pas encore hors de danger car les droits de douane à l'importation ont fait grimper les prix des matières premières et mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement.

L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé lundi que son indice PMI manufacturier avait rebondi à 52,6 le mois dernier. C'est la première fois en 12 mois que cet indice dépasse le seuil de 50, qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

Il s'agit aussi du niveau le plus élevé depuis août 2022.

L'indice PMI s'établissait à 47,9 en décembre et était en contraction depuis 10 mois consécutifs. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'indice PMI à 48,5.

Le secteur manufacturier n'a pas encore connu la renaissance envisagée par le président Donald Trump avec ses droits de douane généralisés. L'emploi dans le secteur manufacturier a diminué de 68.000 postes en 2025. La production industrielle s'est contractée à un taux annualisé de 0,7% au quatrième trimestre, selon les données de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais certains secteurs, principalement dans l'industrie technologique, ont connu une embellie grâce à un boom des investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM a bondi à 57,1 le mois dernier, son plus haut niveau depuis février 2022, contre 47,4 en décembre.

Les commandes en attente ont également augmenté et les exportations se sont légèrement redressées. La forte augmentation des nouvelles commandes a toutefois entraîné une certaine pression sur les chaînes d'approvisionnement et une hausse des coûts des intrants.

L'indice des livraisons des fournisseurs de l'enquête est passé de 50,8 le mois précédent à 54,4. Un chiffre supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Cela pourrait avoir contribué à la hausse de l'indice PMI.

L'allongement des délais de livraison des fournisseurs est généralement associé à une économie forte et à une demande élevée, mais il peut également être le signe de goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement liés aux droits de douane.

L'indice des prix payés de l'enquête est passé de 58,5 en décembre à 59,0. Cela suggère que les prix des biens ont encore une marge de progression et contribueront à maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Fed pendant un certain temps.

L'emploi dans le secteur manufacturier a continué de reculer, mais le rythme de cette baisse s'est ralenti. L'ISM a noté que les entreprises licenciaient des travailleurs et ne pourvoyaient pas les postes vacants "en raison de l'incertitude qui pèse sur la demande à court et moyen terme". L'indice de l'emploi dans le secteur manufacturier est passé de 44,8 en décembre à 48,1.

(Lucia Mutikani, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)