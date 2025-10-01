USA/ISM-Amélioration plus forte que prévu de l'activité manufacturière en septembre

L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est améliorée plus que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti à 49,1, contre 48,7 en août. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 49,0 en septembre.

La barre des 50 sépare contraction et croissance de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes est passé à 48,9 en septembre contre 51,4 le mois précédent, tandis que l'indice des prix payés par les industriels a reculé à 61,9 contre 63,7 en août et un consensus à 63,2.

L'emploi dans les usines a pour sa part progressé à 45,3 en septembre après 43,8 en août.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)