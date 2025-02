USA: indice des prix PCE en baisse en janvier information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - L'indice des prix PCE -surveillé de près par la Fed- a augmenté de 2,5% en rythme annuel en janvier, après 2,6% en décembre, selon le Département du Commerce. Hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle a ralenti de 0,3 point à +2,6%.



Exprimée en variation mensuelle, les prix PCE ont augmenté de 0,3% en données brutes comme hors alimentation et énergie en janvier, une évolution là aussi conforme aux attentes des économistes.



En outre, les dépenses de consommation des ménages américains ont diminué de 0,2% en janvier par rapport au mois précédent, comme attendu par Jefferies, malgré des revenus en augmentation bien plus forte que prévu, de 0,9% d'un mois sur l'autre.





