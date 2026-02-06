USA-Hausse surprise du moral des ménages en février-Michigan

Le moral des ménages américains s'est amelioré de manière inattendue en février, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 57,3 ce mois-ci après 56,4 en janvier. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 55,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 58,3 ce mois-ci après 55,4 le mois précédent.

En revanche, celle des perspectives a baissé à 56,6 en février contre 57,0 en janvier.

(Rédigé par Mara Vîlcu)