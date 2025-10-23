USA : hausse surprise des stocks hebdomadaires de gaz naturel

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 87 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 78 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 80 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 34 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 164 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 644 milliards de pieds cubes. À 3 808 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.