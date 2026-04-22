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USA: hausse surprise des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 16:41

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 465,7 millions de barils lors de la semaine du 13 avril, signalant une hausse de 1,9 million de barils par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre constitue une surprise alors que les analystes tablaient au contraire sur un repli des stocks, de l'ordre de 1,2 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont reculé de 3,4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 4,6 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 10,1 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
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