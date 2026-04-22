USA: hausse surprise des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 16:41
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont reculé de 3,4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 4,6 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 10,1 millions de barils/jour.
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