USA-Hausse surprise des stocks de brut de 15 millions de barils-EIA Reuters • 09/12/2020 à 17:07









9 décembre (Reuters) - Les stocks américains de pétrole brut ont fait un bond inattendu et d'une ampleur spectaculaire la semaine dernière en augmentant de plus de 15 millions de barils, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 15,2 millions de barils, ce qui représente leur plus forte progression depuis avril, pour atteindre 503,2 millions. Les économistes attendaient en moyenne une baisse de 1,4 million de barils. EIA/S . Les stocks d'essence ont parallèlement augmenté de 4,2 millions de barils alors que les économistes anticipaient une hausse de 2,3 millions. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont également augmenté bien plus que prévu, de 5,2 millions de barils contre +1,4 millions de barils pour le consensus. Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a augmenté de 1,7 point à 79,9%. Le cours du brut léger américain CLc1 s'est retourné à la baisse après la publication de ses chiffres et cédait 0,72% à 45,27 dollars le baril vers 16h00 GMT. Tableau de la statistique (David Gaffen, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées Light Sweet Crude Oil NYMEX -0.35%