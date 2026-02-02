 Aller au contenu principal
USA : hausse surprise de l'indice PMI manufacturier de l'ISM en janvier
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 16:11

L'indice PMI manufacturier de l'ISM (Institute for Supply Management) est passé en janvier de 47,9 à 52,6, là où le consensus ciblait 48,5. En repassant au-dessus du seuil des 50 points, il renoue ainsi avec la croissance et se situe à un niveau inédit depuis le mois d'août 2022.

