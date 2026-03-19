USA-hausse surprise de l'indice "Philly Fed" en mars

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées en mars, contrairement aux attentes, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.
L'indice "Philly Fed" a progressé à +18,1 après +16,3 en février.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +10.
La composante des nouvelles commandes ressort à +8,6 contre +11,7 en février.
Le sous-indice des perspectives d'activité ressort à +40 après +42,8 le mois précédent.
Le sous-indice de l'emploi s'établit à +0,8 après -1,3 en février.
Celui des prix acquittés ressort à +44,7 après +38,9 un mois plus tôt.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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