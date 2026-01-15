 Aller au contenu principal
USA-Hausse surprise de l'indice "Philly Fed" en janvier
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 14:52

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont nettement améliorées en janvier, largement au-dessus des attentes, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.​​​​​​​​​

L'indice "Philly Fed" a avancé à +12,6 après -8,8 (révisé de -10,2) en​​​​​ décembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -1.

La composante des nouvelles commandes a avancé à 14,4 contre 5,7 (révisé de 5,0) en décembre.

Le sous-indice des perspectives d'activité ​s'est en revanche dégradé à 25,5 après 38,1 (révisé de 41,6) le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'est a également reculé à 9,7 contre 13,0 (révisé de 12,9) en décembre.

Celui des prix acquittés ​a reculé à 46,9 après 49,3 (révisé de 43,6) un mois plus tôt.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

