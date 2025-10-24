 Aller au contenu principal
USA : hausse surprise de l'activité dans le secteur privé
information fournie par AOF 24/10/2025 à 15:47

(AOF) - Aux Etats-Unis, selon des données préliminaires du mois d’octobre, l’indice PMI manufacturier a progressé, alors qu’un repli était attendu. Il est passé de 52 à 52,2 points, contre des attentes à 51,9 points. Parallèlement, l’indice PMI du secteur des services a suivi la même trajectoire. Attendu en baisse de 54,2 à 53,5 points, il s’est finalement installé à 55,2 points.

