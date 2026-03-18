USA: hausse plus importante qu'attendu des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:35
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont reculé de 2,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 5,4 millions de barils, là où les économistes anticipaient un repli limité de 1,6 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 91,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.
A lire aussi
-
Malgré les alertes aux tirs du Hezbollah, le crépitement de l'artillerie et le rugissement des avions de combat, Tommy Kurlender, éleveur et agriculteur israélien, refuse de quitter sa ferme de Beit Hillel, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Comme ... Lire la suite
-
Les réserves commerciales de pétrole brut ont connu une forte hausse la semaine passée aux Etats-Unis, à rebours des attentes, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Durant la période de sept jours achevée ... Lire la suite
-
"Rien ni personne ne nous fera oublier ce qui se passe en Ukraine", a assuré mercredi à Madrid le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, au côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky, en plein conflit au Moyen-Orient qui a en partie éclipsé l'invasion russe. ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mercredi vers 15H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 19e jour: Le pétrole repart à la hausse Après une brève accalmie liée à la reprise partielle des exportations irakiennes de brut, les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer