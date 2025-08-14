USA-Hausse plus forte que prévu des prix à la production en juillet

(Actualisé avec réaction des marchés)

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juillet, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

L'indice PPI a augmenté de 0,9% le mois dernier après une stagnation en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2%.

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à 3,3% en juillet, après une hausse de 2,4% (révisé de +2,3%) en juin, alors que le consensus prévoyait +2,5%.

Après la publication des données, les futurs sur les indices new-yorkais ont accentué leur repli alors que ces chiffres contredisent les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre qui se sont fortement accrues récemment.

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,41% pour le Dow Jones .DJI , de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq.

Sur le marché obligataire, le rendement américain à 10 ans US10YT=RR a effacé son repli initial et avançait de 0,6 point de base à 4,2461%.

