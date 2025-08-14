 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,65
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Hausse plus forte que prévu des prix à la production en juillet
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:33

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juillet, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

L'indice PPI a augmenté de 0,9% le mois dernier après une stagnation en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2%.

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à 3,3% en juillet, après une hausse de 2,4% (révisé de +2,3%) en juin, alors que le consensus prévoyait +2,5%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank