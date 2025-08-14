USA-Hausse plus forte que prévu des prix à la production en juillet

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juillet, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.
L'indice PPI a augmenté de 0,9% le mois dernier après une stagnation en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2%.
Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à 3,3% en juillet, après une hausse de 2,4% (révisé de +2,3%) en juin, alors que le consensus prévoyait +2,5%.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer