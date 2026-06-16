USA-Hausse plus forte que prévu des prix à l'importation en mai

Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai sur un mois, montrent les données publiées mardi par le département du Travail.
Ils ont augmenté de 1,9% le mois dernier, après une progression de 2% en avril (révisé de +1,9%).
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1,0%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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