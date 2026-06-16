USA-Hausse plus forte que prévu des prix à l'importation en mai

Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai sur un mois, montrent les données publiées mardi par le département du Travail.

Ils ont augmenté de 1,9% le mois dernier, après une progression de 2% en avril (révisé de +1,9%).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1,0%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)