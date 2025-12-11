 Aller au contenu principal
USA : hausse plus forte qu'escomptée des demandes d'allocation chômage
information fournie par AOF 11/12/2025 à 14:34

(AOF) - La semaine dernière, aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont augmenté plus que prévu. Elles se sont établies à 236 000 unités, contre des attentes à 220 000. Une semaine plus tôt, elles s’étaient élevées à 192 000, chiffre légèrement révisé à la hausse de 191 000.

