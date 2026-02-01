Avec les records de l'or, des Chinois fondus d'automates qui changent leurs bijoux en cash

Une employée aide une cliente à vendre un bijou en or dans un automate de Shanghai, en Chine, le 29 janvier 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Dans un centre commercial de Shanghai, un attroupement se forme autour d'un automate d'achat d'or: alors que les cours du métal jaune s'envolent, des particuliers se pressent pour conclure des affaires juteuses en se délestant de leurs bijoux de famille.

"Je n'aurais jamais pensé que les prix augmenteraient de manière aussi spectaculaire", reconnaît Mme Wu, 54 ans. Elle explique à l'AFP être venue vendre des pièces d'or à l'effigie d'un panda qu'elle a achetées en 2002, après la naissance de sa fille.

L'or, valeur refuge pour les investisseurs, bénéficie des tensions et incertitudes géopolitiques mondiales et enchaîne les records. Le cours de l'once a dépassé pour la première fois de son histoire les 5.500 dollars le 29 janvier, avant de se replier.

La quinquagénaire explique avoir déjà vendu à la machine une bague héritée de son défunt père et qui lui a rapporté environ 10.000 yuans (un peu plus de 1.200 euros), soit une augmentation considérable par rapport aux 1.000 yuans qu'avait déboursés sa mère pour se procurer cette bague il y a plusieurs décennies.

Une femme montre un bijou en or qu'elle est venue échanger contre de l'argent dans un automate de Shanghai, en Chine, le 29 janvier 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Cette dernière a vu en cet automate pour recycler l'or une chance de compléter sa modeste pension de retraite. "Tout le monde parle soudainement (de l'or) et cela a suscité cette réaction chez elle", raconte sa fille, Mme Wu.

Un écran intégré à la machine affiche les fluctuations des cours de la Bourse de l'or de Shanghai, ainsi qu'une vidéo en direct dans laquelle un bras robotisé déplace des débris d'or sur une balance puis sous un appareil qui mesure leur pureté grâce aux ondes lumineuses.

"Les prix de l'or se maintiennent à un niveau historiquement élevé, c'est le bon moment pour vendre", encourage également une publicité.

Certains particuliers ont assuré à l'AFP avoir fait plus d'une heure de queue pour déposer dans une fente de l'appareil, sous la supervision d'un employé, leurs pendentifs ouvragés, bagues martelées et autres pièces commémoratives en or.

- Estimation "directe et transparente" -

Dans la file, Zhao porte un médaillon en or finement sculpté sur un collier de perles de jade et des bracelets scintillants à ses poignets. Mais c'est la bague de son défunt grand-père qu'elle est venue déposer à la machine.

Le cours de l'or s'affiche sur un automate dans un centre commercial de Shanghai, en Chine, le 29 janvier 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

La bague est ornée du caractère chinois signifiant "chance" et de minuscules images de lingots d'or traditionnels.

Elle pense que son grand-père l'a achetée entre les années 1950 et 1980, et explique que sa mère la lui a transmise tout récemment.

Elle arrive devant la machine. Après avoir renseigné son nom, le numéro de sa carte d'identité et ses coordonnées bancaires, puis accepté les conditions affichées à l'écran, Zhao observe le bijou fondre sur la vidéo en direct.

L'employé lui assure qu'elle recevra la totalité du montant estimé par l'automate, 12.000 yuans (près de 1.450 euros), par virement avant la fin de la journée.

Des clients font la queue pour vendre leurs bijoux en or dans un distributeur automatique à Shanghai, en Chine, le 29 janvier 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

"Ailleurs, on vérifie l'authenticité de l'or en le brûlant légèrement, mais ici, l'estimation se fait directement, de manière ouverte et transparente", explique Zhao, concédant faire davantage confiance à la machine qu'à un courtier traditionnel.

L'appareil conçu par la société Kinghood basée à Shenzhen (sud) attire les passants, curieux des gains réalisés par les vendeurs.

"Bon sang!", s'exclame l'une d'entre elle, constatant qu'un particulier vient d'empocher 75.000 yuans (près de 9.045 euros) en se débarrassant de vieux bijoux.

Effervescence également autour d'un couple de retraités lorsque la machine a annoncé la valeur du mince lingot d'or de la taille d'un doigt qu'ils venaient de céder: 122.000 yuans, soit quelque 14.800 euros.

La Chine est le plus grand consommateur mondial d'or, traditionnellement acheté par les familles pour marquer des occasions spéciales telles que les naissances et les mariages.