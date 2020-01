USA-Hausse moins marquée que prévu des prix à la consommation

WASHINGTON, 14 janvier (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en décembre et l'inflation sous-jacente est restée faible, ce qui laisse penser que la Réserve fédérale pourrait laisser ses taux d'intérêt inchangés cette année. L'indice des prix à la consommation (CPI) affiche une hausse de 0,2% sur un mois, a annoncé mardi le département du Travail, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3%. Sur un an, la hausse est de 2,3%, un chiffre en ligne avec le consensus. En novembre, le CPI avait augmenté de 0,3% sur un mois et de 2,1% en rythme annuel. Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories dont l'évolution est volatile, l'inflation de base ("core PCI") a augmenté de 0,1% le mois dernier après une hausse de 0,2% en novembre. Par rapport à décembre 2018, l'inflation de base est ressortie en progression de 2,3%, la plus forte progression depuis octobre 2018. Les prix de l'essence ont progressé de 2,8% le mois dernier, contre 1,1% en novembre, et ceux des produits alimentaires ont avancé de 0,2%, contre 0,1% le mois précédent. Sur les marchés, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a légèrement amplifié son recul après la publication de ces chiffres tandis que l'indice dollar accentuant sa baisse face à un panier de devises internationales. Tableau : (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)