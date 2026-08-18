USA : hausse moins importante que prévu de la production industrielle

Aux Etats-Unis, la production industrielle a été légèrement décevante

Elle est ressortie en hausse de seulement 0,2% au mois de juillet, contre des prévisions à 0,3%.

Dans le détail, la Réserve fédérale a précisé qu'en juillet, les indices de la production minière et des services aux collectivités (utilities) ont augmenté respectivement de 0,2% et 0,5 %. La production manufacturière hors véhicules automobiles et pièces détachées a progressé de 0,4%.

À 103,0% de sa moyenne de 2017, la production industrielle totale était en juillet supérieure de 1,1% à son niveau de l'année précédente.

Le taux d'utilisation des capacités de production a légèrement augmenté pour atteindre 76,3%, un niveau inférieur de 3,1 points de pourcentage à sa moyenne de long terme