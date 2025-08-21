USA : hausse moins importante des stocks de gaz

(AOF) - Les stocks hebdomadaires américains de gaz ont augmenté de 13 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 56 milliards la semaine précédente. Les stocks sont inférieurs de 95 milliards de pieds cubes à ceux de l'an passé à la même époque, et de 174 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 3025 milliards de pieds cubes. À 3199 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.