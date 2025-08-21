 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : hausse moins importante des stocks de gaz
information fournie par AOF 21/08/2025 à 16:55

(AOF) - Les stocks hebdomadaires américains de gaz ont augmenté de 13 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 56 milliards la semaine précédente. Les stocks sont inférieurs de 95 milliards de pieds cubes à ceux de l'an passé à la même époque, et de 174 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 3025 milliards de pieds cubes. À 3199 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

