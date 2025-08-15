USA-Hausse inattendue de l'indice d'activité "Empire State" en août

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse inattendue en août, montre vendredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à 11,9 ce mois après 5,5 en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre stable à 0,0 en août.

La composante des nouvelles commandes ressort à +15,4 en août après +2,0 le mois dernier et celle de l'emploi à +4,4 après +9,2.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois atteint +16,0 en aoüt après +24,1 en juillet.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)