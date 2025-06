USA: hausse des reventes de logements en mai, prix records information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% au mois de mai, ce a permis aux prix des biens immobiliers anciens d'atteindre des niveaux records.



La National Association of Realtors (NAR) a fait état ce lundi d'une progression de 0,8% des ventes de logements existants le mois dernier, à 4,03 millions en rythme annualisé, malgré un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.



Selon la NAR, la progression des ventes dans le Nord-Est du pays, le Midwest et le Sud a plus que compensé le recul observé des ventes dans l'Ouest.



Sur un an, ces ventes affichent toutefois un repli de 0,7%.



A 422.800 dollars, le prix médian de chaque bien affiche de son côté une hausse de 1,3% par rapport aux 417.200 dollars enregistrés en mai 2024, un plus haut historique pour un mois de mai.



Quelque 1,54 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit un bond de plus de 20% en rythme annuel, ce qui signifie qu'au rythme actuel des ventes il faut 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 3,8 mois il y a un an.





