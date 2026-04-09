USA-Hausse des inscriptions au chômage à 219.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 4 avril, à 219.000 contre 203.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 210.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 28 mars ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 202.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 209.500 contre 208.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,794 million lors de la semaine au 28 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,832 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)