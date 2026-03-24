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USA : hausse de 1,8% de la productivité au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 13:43

La productivité non agricole des Etats-Unis a augmenté de 1,8% en rythme annualisé au 4e trimestre 2025, selon la 2e estimation du Département du Travail, qui avait annoncé une hausse de 2,8% précédemment.

Cette augmentation de 1,8% reflète principalement une croissance de 1,5% de la production, et dans une moindre mesure, un tassement de 0,2% du nombre d'heures travaillées.

Compte tenu de l'augmentation de 6,3% du salaire horaire moyen, cette hausse de la productivité s'accompagne d'une augmentation du coût unitaire du travail de 4,4%.

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