USA : hausse de 1,3% des prix à l'importation en février
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:40
Toujours selon le Département du Travail, les prix à l'exportation des Etats-Unis ont progressé de 1,5% d'un mois sur l'autre, dont une augmentation de 1,7% en excluant les denrées agricoles (dont les prix se sont accrus de 0,7%).
Par rapport à la même période en 2025, les prix américains à l'importation se sont accrus de 1,3% en février ( 2,5% hors carburant), alors que ceux à l'exportation ont grimpé de 3,5% ( 3,8% hors denrées agricoles).
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