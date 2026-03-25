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USA : hausse de 1,3% des prix à l'importation en février
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:40

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 1,3% en février par rapport au mois précédent, tirés par un bond de 3,8% des prix des carburants, une catégorie sans laquelle les prix à l'import se sont accrus de 1,1%.

Toujours selon le Département du Travail, les prix à l'exportation des Etats-Unis ont progressé de 1,5% d'un mois sur l'autre, dont une augmentation de 1,7% en excluant les denrées agricoles (dont les prix se sont accrus de 0,7%).

Par rapport à la même période en 2025, les prix américains à l'importation se sont accrus de 1,3% en février ( 2,5% hors carburant), alors que ceux à l'exportation ont grimpé de 3,5% ( 3,8% hors denrées agricoles).

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