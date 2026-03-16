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USA : hausse de 0,2% de la production industrielle en février
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:25

Après une augmentation de 0,7% en janvier par rapport au mois précédent (confirmée par rapport à l'estimation initiale), la production industrielle américaine s'est accrue de 0,2% en février, à comparer à une hausse de 0,1% attendue selon Jefferies.

Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a elle aussi augmenté de 0,2% en février, tandis que celle du secteur minier a progressé de 0,8%, mais que celle des "utilities" a au contraire reculé de 0,6%.

En rythme annuel, la production industrielle a augmenté de 1,4%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est resté inchangé à 76,3% en février, un niveau toutefois inférieur de 3,1 points à sa moyenne de long terme (1972-2025).

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