USA : hausse conforme aux prévisions des demandes d'allocation chômage
information fournie par AOF 18/12/2025 à 14:38

(AOF) - Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, comme prévu, contre un précédent à 237 000, chiffre révisé à la hausse de 236 000.

