(AOF) - Le département américain du Travail a publié une révision préliminaire des chiffres de l'emploi entre avril 2024 et mars 2025 : Ils ont été révisés à la baisse de 911000 postes alors qu'un sondage Reuters faisait état de révisions à la baisse de 598000 emplois.
USA : forte révision à la baisse des créations d'emplois sur 12 mois
information fournie par AOF 09/09/2025 à 16:36
