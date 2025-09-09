 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : forte révision à la baisse des créations d'emplois sur 12 mois
information fournie par AOF 09/09/2025 à 16:36

(AOF) - Le département américain du Travail a publié une révision préliminaire des chiffres de l'emploi entre avril 2024 et mars 2025 : Ils ont été révisés à la baisse de 911000 postes alors qu'un sondage Reuters faisait état de révisions à la baisse de 598000 emplois.

