USA : forte progression des stocks de pétrole

(AOF) - Les stocks hebdomadaires de pétrole américains ont connu une forte hausse pour atteindre leur plus haut niveau depuis le début du mois de février. Ils se sont élevés à 7,698 millions de barils, là où les analystes tablaient sur une baisse de 2,30 millions. Une semaine plus tôt, ils avaient connu un repli de 3,169 millions d’unités. À l’inverse, les stocks d’essence ont reculé plus que prévu avec une baisse de 2,724 millions de barils, contre des attentes à -1,10 million d’unités, après -1,738 million une semaine plus tôt.

Enfin, les réserves de fioul de chauffage ont progressé à 0,739 million de barils, contre seulement 0,003 million une semaine auparavant.