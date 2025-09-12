USA-Forte baisse du moral des ménages en septembre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a baissé à 55,4 ce mois-ci après 58,2 en août. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 58,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 61,2 après 61,7 le mois précédent et alors que le consensus attendait 61,3.

Celle des perspectives a baissé aussi, à 51,8, contre 55,9 le mois dernier et un consensus qui l'attendait à 54,9.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)