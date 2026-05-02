USA-Etranglée par la hausse des cours du brut, Spirit Airlines cesse ses activités

par Sabrina Valle, David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines <FLYYQ.PK a cessé ses opérations samedi, devenant la première victime du secteur liée à la guerre en Iran, après l'échec de discussions avec ses créanciers autour d'un plan de sauvetage du gouvernement américain.

L'effondrement du transporteur, provoqué par un doublement des prix du carburant aérien depuis le début du conflit il y a deux mois, devrait entraîner la suppression de milliers d'emplois.

Il constitue aussi un revers politique pour le président Donald Trump, qui avait proposé une aide de 500 millions de dollars pour sauver Spirit, malgré l'opposition de plusieurs de ses conseillers les plus proches et de nombreux républicains au Congrès.

Aucun transporteur américain de la taille de Spirit, qui a représenté jusqu'à 5% des vols aux États-Unis, n'avait été liquidé depuis vingt ans. La compagnie contribuait à maintenir des tarifs plus bas sur les marchés où elle concurrençait les grands acteurs du secteur.

(Sabrina Valle, David Shepardson Rajesh Kumar, Singh Doyinsola Oladipo; version française Nicolas Delame)