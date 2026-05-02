 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Etranglée par la hausse des cours du brut, Spirit Airlines cesse ses activités
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 09:14

par Sabrina Valle, David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines <FLYYQ.PK a cessé ses opérations samedi, devenant la première victime du secteur liée à la guerre en Iran, après l'échec de discussions avec ses créanciers autour d'un plan de sauvetage du gouvernement américain.

L'effondrement du transporteur, provoqué par un doublement des prix du carburant aérien depuis le début du conflit il y a deux mois, devrait entraîner la suppression de milliers d'emplois.

Il constitue aussi un revers politique pour le président Donald Trump, qui avait proposé une aide de 500 millions de dollars pour sauver Spirit, malgré l'opposition de plusieurs de ses conseillers les plus proches et de nombreux républicains au Congrès.

Aucun transporteur américain de la taille de Spirit, qui a représenté jusqu'à 5% des vols aux États-Unis, n'avait été liquidé depuis vingt ans. La compagnie contribuait à maintenir des tarifs plus bas sur les marchés où elle concurrençait les grands acteurs du secteur.

(Sabrina Valle, David Shepardson Rajesh Kumar, Singh Doyinsola Oladipo; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,8400 USD NASDAQ +1,11%
FRONTIR GROP HLD
4,0000 USD NASDAQ +10,19%
JETBLUE AIRWAYS
4,8600 USD NASDAQ +4,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank