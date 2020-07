Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA et Russie vont tenir des pourparlers sur la sécurité spatiale Reuters • 25/07/2020 à 01:17









WASHINGTON, 25 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis et la Russie vont mener la semaine prochaine leurs premières discussions formelles bilatérales sur la sécurité spatiale depuis 2013, après que Washington a accusé Moscou d'avoir testé ce mois-ci une arme spatiale antisatellite, a déclaré vendredi un représentant américain. Washington espère promouvoir des standards pour un comportement responsable dans l'espace, a dit Christopher Ford, assistant du secrétaire d'Etat américain chargé de la sécurité internationale et de la non-prolifération. Une porte-parole du département d'Etat a indiqué que les discussions auraient lieu lundi à Vienne. Ford a déclaré aux journalistes que les Etats-Unis estiment que la Russie et la Chine ont déjà transformé l'espace en un "domaine de guerre", notant que le commandement spatial américain a dit avoir la preuve que la Russie a testé le 15 juillet une arme spatiale antisatellite. Il a refusé de préciser qui mènera la délégation américaine pour les discussions à Vienne et n'a pas dit si le rendez-vous sera l'occasion d'évoquer le pacte destiné à remplacer le nouveau traité START sur les armes nucléaires. (Arshad Mohammed et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

