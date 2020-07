Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Embellie confirmée pour le marché du travail en juin Reuters • 02/07/2020 à 15:21









* 4,8 millions d'emplois créés en juin * Le taux de chômage recule à 11,1% * Des chiffres qui reflètent la levée du confinement * La résurgence de l'épidémie pourrait inverser la tendance (Avec précisions, contexte, inscriptions au chômage, commentaire et réaction des marchés financiers) par Lucia Mutikani WASHINGTON, 2 juillet (Reuters) - L'économie américaine a créé en juin un nombre record d'emplois avec la réouverture de milliers de commerces et d'entreprises, montrent les statistiques officielles publiées jeudi, qui confirment la tendance à une reprise soutenue après la période du confinement même si l'évolution de l'épidémie de coronavirus fait désormais craindre une rechute. Le département du Travail a fait état de 4,8 millions de créations d'emplois non-agricoles le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 3,0 millions. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré sur un mois depuis le début du suivi des chiffres de l'emploi par Washington en 1939. Les créations de postes de mai ont en outre été revues en hausse à 2,699 millions contre 2,509 millions annoncé initialement. Le rebond des deux derniers mois est toutefois loin de compenser l'explosion du chômage subie en avril avec 20,787 millions d'emplois détruits. Ces bons chiffres s'ajoutent à une série d'indicateurs, sur la consommation des ménages entre autres, qui reflètent un rebond net de l'activité économique. Cette embellie qui pourrait toutefois être remise en question par la remontée des chiffres de l'épidémie ces derniers jours dans de nombreux Etats, dont la Californie, le Texas et la Floride, les plus peuplés du pays. Plusieurs Etats ont d'ailleurs suspendu la levée des mesures de confinement, voire ordonné de nouvelles fermetures des bars et restaurants, des décisions dont l'effet n'est pas mesurable dans le rapport sur l'emploi, établi sur la base d'une enquête menée mi-juin. Le taux de chômage ressort ainsi en baisse à 11,1% le mois dernier contre 13,3% en mai et 12,3% attendu. LES INSCRIPTIONS AU CHÔMAGE SE STABILISENT Wall Street s'acheminait vers une ouverture en nette hausse après la publication de ces chiffres et les Bourses européennes amplifiaient leur progression, tandis que le dollar cédait du terrain et que les rendements des emprunts d'Etat américains s'orientaient à la hausse. "C'est une bonne surprise", commente Peter Cardillo, chef économiste de Spartan Capital Securities à New York. "C'est une bonne nouvelle, même s'il faut prendre en considération le fait que ces chiffres reflètent la réouverture de l'économie avant l'annonce des chiffres des nouveaux cas (de contamination)." "Le fait que le taux de chômage soit revenu à 11,1% est aussi une bonne nouvelle mais cela reste un taux à deux chiffres, ce qui est problématique pour la suite. Toute la question est de savoir si cela va continuer ou se stabiliser. Je m'attends à ce qu'on assiste à une stabilisation." Les créations de postes annoncées jeudi correspondent pour l'essentiel à des réembauches de salariés licenciés en mars et en avril lorsqu'un grand nombre d'entreprises, de bars, de salles de sport ou encore de cabinets médicaux avaient fermé pour tenter de freiner la propagation du COVID-19. Les économistes expliquent aussi la vitesse et l'ampleur du rebond de l'emploi par l'impact du "Paychek Protection Program", un dispositif mis en place par l'Etat fédéral pour prêter aux entreprises des sommes qu'elles ne remboursent que partiellement si elles les utilisent pour continuer de payer leurs salariés. Mais les crédits alloués à ce "PPP" sont pratiquement épuisés, ce qui pourrait se traduire par une nouvelle vague de licenciements. Les inscriptions au chômage tendent pour l'instant à se stabiliser: elles sont revenues à 1,427 million la semaine dernière après 1,482 million la semaine précédente. Tableau des chiffres mensuels de l'emploi Tableau des inscriptions au chômage (Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

