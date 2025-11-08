USA-Deuxième jour de réduction du trafic aérien en raison du "shutdown"

Les compagnies aériennes et les voyageurs aux Etats-Unis étaient confrontés samedi à une deuxième journée de réduction du trafic aérien liée à la fermeture partielle de l'administration("shutdown"), qui devrait entraîner davantage d'annulations de vols dans les jours à venir.

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4% le nombre de vols samedi dans 40 grands aéroports en raison du "shutdown". Les coupes atteindront 6% mardi et 10% le 14 novembre si la fermeture se poursuit.

Ces réductions, qui ont commencé à 11h00 GMT vendredi, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes - American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O .

Les annulations de vols de samedi sont moins nombreuses que vendredi en raison d'un volume global plus faible. United a ainsi prévu de supprimer 168 vols (contre 184 vendredi) et Southwest un peu moins de 100 vols (contre 120).

Depuis le début du "shutdown", qui dure depuis 39 jours, 13.000 contrôleurs aériens et 50.000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés, ce qui a entraîné une augmentation de l'absentéisme. De nombreux contrôleurs aériens ont été informés jeudi qu'ils ne recevraient aucune rémunération la semaine prochaine pour une deuxième période de paie.

L'administration Trump a accentué la pression sur les démocrates du Congrès pour qu'ils acceptent le plan républicain de financement du gouvernement fédéral qui permettrait sa réouverture, agitant notamment la menace de très fortes perturbations du trafic aérien.

Les démocrates affirment que les républicains sont responsables de la fermeture du gouvernement parce qu'ils refusent de négocier la prolongation des subventions à l'assurance maladie.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il était possible qu'il demande une réduction de 20% du trafic aérien si la situation s'aggravait et si davantage de contrôleurs ne se présentaient pas au travail.

"J'évalue les données", a-t-il dit. "Nous prendrons des décisions en fonction de ce que nous verrons dans l'espace aérien."

Outre les annulations de vols, les absences des contrôleurs aériens ont contraint vendredi la FAA à retarder des centaines d'appareils dans dix aéroports, dont Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington et Newark. Plus de 5.600 vols ont été ainsi retardés.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré en début de semaine que, selon les journées, 20 à 40% des contrôleurs ne se présentaient pas au travail.

(Reportage David Shepardson, version française Benjamin Mallet)