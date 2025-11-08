Municipales: à Paris, Attal affiche son soutien à Bournazel

Pierre-Yves Bournazel (Horizons) lance sa campagne pour la mairie de Paris, le 3 juin 2025 à Paris ( AFP / Emma DA SILVA )

Le patron de Renaissance Gabriel Attal s'est affiché samedi avec le candidat Horizons aux municipales parisiennes, Pierre-Yves Bournazel, lors d'une déambulation de campagne dans le nord de Paris, saluant un candidat "de l'apaisement".

Quelques semaines après que son parti a décidé de soutenir ce proche d'Edouard Philippe, aux municipales, alors que certains chez Renaissance préféraient Rachida Dati, Gabriel Attal s'est échappé quelques heures de l'Assemblée, en plein débat budgétaire, pour une opération de tractage aux côtés du candidat, dans le populaire 18e arrondissement.

"Je suis venu au côté de Pierre-Yves Bournazel, parce qu'il porte un projet tourné vers les Parisiens et porte des valeurs auxquelles on croit, comme l'apaisement", justifie l'ancien Premier ministre, dans une pique à Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement et ministre de la Culture, également candidate, mais jugée plus clivante.

Même si dans un récent sondage Ifop-Fiducial cette dernière est créditée de 26 à 28% d'intentions de vote, loin devant Pierre-Yves Bournazel (14 à 15%), M. Attal n'est pas inquiet pour son poulain. "La campagne démarre, contrairement à ce que martèlent certains, moi je l'ai trouvé plutôt très haut", assure-t-il. "On croit en lui pour Paris".

Il rappelle que le choix de soutenir M. Bournazel a été fait de manière "très majoritaire, quasi unanime" au sein des instances du parti, même si le député Sylvain Maillard a annoncé son soutien à Mme Dati.

- "pas contre quelqu'un" -

M. Bournazel, conseiller de Paris depuis 2008 et ancien député de l'arrondissement, s'est dit "honoré" de ce soutien, affirmant qu'une "dynamique était en train de s'installer". Il a affirmé "vouloir mener une campagne positive, pas contre quelqu'un, mais pour".

"Dans notre projet, on va à s'occuper des Parisiens au quotidien et un peu moins des touristes", a-t-il assuré à une habitante, défendant aussi "une vraie police municipale".

Opticien, caviste, maraicher, traiteur: les deux hommes passent d'un commerce à l'autre, M. Bournazel rappelant que son projet comporte "des mesures de soutien aux commerces de proximité", dont une priorité aux logements parisiens pour les commerçants qui y travaillent.

L'actualité nationale s'invite dans la déambulation. Une femme interpelle M. Attal sur la hausse de la CSG sur l'assurance-vie adoptée à l'Assemblée. "J'ai pas voté cette mesure et je ne pense pas qu'elle sera à la fin dans le budget", la rassure-t-il. Avant de s'éclipser, pour retourner dans l'hémicycle ou les débats continuent.