USA-Des milliers de manifestants contre le choix de Trump pour la Cour suprême

WASHINGTON, 18 octobre (Reuters) - Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Washington en direction du siège de la Cour suprême américaine afin de rendre hommage à la défunte Ruth Bader Ginsburg et de protester contre le choix du président Donald Trump de remplacer au plus vite celle-ci par la juge Amy Coney Barrett. La commission des Affaires judiciaires du Sénat, où les républicains sont majoritaires, a programmé au 22 octobre le vote de confirmation de Barrett en dépit des objections des démocrates, qui dénoncent une procédure trop proche de l'élection présidentielle du 3 novembre. Les manifestants ayant pris part à la Marche des femmes ont exprimé leur mécontentement face à la volonté des républicains de confirmer la nomination de la conservatrice Barrett à seulement quelques jours du scrutin, alors que les républicains avaient bloqué en 2016 le processus de nomination de Merrick Garland, choisi par le président démocrate de l'époque, Barack Obama, à six mois de l'élection présidentielle. Ruth Bader Ginsburg, figure de proue du camp libéral et de la défense des droits des femmes, est décédée le 18 septembre à l'âge de 87 ans. Au cours de ses premières auditions au Capitole durant la semaine écoulée, Amy Coney Barrett a esquivé les questions sur l'avortement, le changement climatique, le droit de vote ou encore le système d'assurance-santé, disant ne pas pouvoir répondre car ces questions pourraient faire l'objet de débats à la Cour suprême. (Timothy Gardner, avec Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

