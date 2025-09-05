USA: des créations de postes bien en dessous des attentes
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 14:38
'La hausse de l'emploi dans la santé a été partiellement contrebalancée par des pertes dans l'administration fédérale, ainsi que dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz', explique le DoL.
Le taux de chômage s'est en outre accru de 0,1 point à 4,3%, conformément au consensus de marché, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,3%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 3,7% sur un an.
Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de +14 000 à -13 000 pour juin mais de +73 000 à +79 000 pour juillet, soit un solde de révision total de -21 000 pour ces deux mois.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évoluait dans le vert vendredi, affichant son optimisme quant à la possibilité que la banque centrale américaine (Fed) procède à un net assouplissement monétaire dans les prochains mois après la publication d'un emploi atone aux Etats-Unis. ... Lire la suite
-
Les données officielles publiées vendredi 5 septembre ont acté la mauvaise dynamique en cours en matière de taux de chômage et de créations d'emploi aux Etats-Unis, confirmant la tendance d'un précédent rapport qui avait été jugé "bidonné" par Donald Trump. Objet ... Lire la suite
-
Le gouvernement libanais examine vendredi, au cours d'une réunion boycottée par les ministres chiites, un plan de l'armée en vue du désarmement du Hezbollah, auquel s'oppose le mouvement pro-iranien en accusant les autorités de faire le jeu d'Israël et des Etats-Unis. ... Lire la suite
-
"Priorité absolue": le chancelier allemand Friedrich Merz a lancé vendredi Jupiter, le premier ordinateur géant et ultra-rapide en Europe, destiné à combler le retard des Européens sur la Etats-Unis et la Chine dans l'intelligence artificielle (IA). - Jupiter, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer