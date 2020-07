Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Des comptes Twitter de personnalités suspendus après un piratage Reuters • 16/07/2020 à 04:20









(Précisions, déclaration du PDG de Twitter) par Joseph Menn, Raphael Satter et Katie Paul SAN FRANCISCO, 16 juillet (Reuters) - Un éventail de comptes Twitter TWTR.N de personnalités, parmi lesquelles le candidat à l'élection présidentielle américaine Joe Biden, l'homme d'affaires Elon Musk ou encore l'artiste Kanye West, ont été piratés mercredi et utilisés pour réclamer de la cryptomonnaie. Plusieurs heures après la première vague de cyberattaques, la source de la brèche n'avait pas encore été rendue publique. Symbole de la gravité du problème, Twitter a pris la mesure extraordinaire d'empêcher purement et simplement certains de ces comptes dits "certifiés" de publier des messages. Parmi les détenteurs de comptes certifiés figurent notamment des célébrités, politiciens, journalistes, entreprises et services officiels. Twitter a indiqué que la plupart de ces utilisateurs pouvaient de nouveau publier des messages quelques heures plus tard, tout en précisant dans un communiqué que des fonctionnalités pouvaient "revenir et disparaître" le temps que la firme règle le problème. Le PDG de Twitter a fait savoir que le réseau social effectuait un diagnostic de l'incident et a promis de partager "tout ce que nous pouvons quand nous aurons complètement compris ce qu'il s'est exactement passé". "Difficile journée pour nous à Twitter", a dit Jack Dorsey via un tweet. L'ampleur inhabituelle du problème laisse suggérer que les pirates informatiques sont parvenus à accéder au niveau système, et non pas simplement à chaque compte individuellement. S'il n'est pas inhabituel que des comptes sur les réseaux sociaux soient détournés, des experts ont été surpris par l'ampleur et la coordination de l'incident. "Cela semble être la pire cyberattaque contre une plateforme sociale majeure à ce jour", a déclaré Dimitri Alperovitch, co-fondateur de la société de sécurité informatique CrowdStrike. Twitter avait fait savoir à Reuters vers 21h00 GMT qu'il enquêtait sur ce qu'il a ensuite décrit comme un "incident de sécurité", sans davantage de détails. Les actions de la firme américaine ont perdu près de 5% dans les échanges d'après-clôture avant d'effacer leurs pertes. Certains des messages publiés sur ces comptes ont été rapidement effacés, avant de réapparaître pour certains. Pour Elon Musk, par exemple, un tweet demandant de la cryptomonnaie a été supprimé et, un peu plus tard, un deuxième puis un troisième sont apparus sur le compte du patron de Tesla. Les comptes de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, de Bill Gates, ou encore les comptes des entreprises Uber et Apple ont aussi été affectées par cette opération de piratage. (avec Chris Sanders et Anna Driver; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TWITTER NYSE +3.69%