USA: des chiffres d'inflation rassurants pour Commerzbank

(CercleFinance.com) - Réagissant aux chiffres de l'inflation dévoilés en début d'après-midi, Commerzbank se dit conforté, par cette publication, dans ses prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale devrait réduire ses taux d'intérêt en septembre.



Pour rappel, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en mai par rapport au même mois de 2024, un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à avril, mais légèrement sous les attentes des économistes.



Les prix ont ainsi augmenté plus lentement que prévu pour le quatrième mois consécutif, selon Commerzbank, pointant des hausses en rythme mensuel de seulement 0,1% au total comme hors énergie et alimentation.



Si elle reconnait que 'certains biens sont devenus nettement plus chers en raison des droits de douane' imposés par l'Administration Trump, la banque allemande considère que 'dans l'ensemble, la pression sur les prix est restée faible'.



'Nous nous attendons toujours à une hausse plus forte des prix liés aux droits de douane dans les mois à venir. Cependant, les chances que le choc inflationniste ne devienne pas incontrôlable se sont améliorées', juge ainsi Commerzbank.





