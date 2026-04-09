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USA : dépenses et revenus des ménages américains décevants
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 14:40

Au mois de février, les revenus des ménages américains se sont contractées de 0,1%, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. En parallèle, les dépenses de ces mêmes ménages ont connu une augmentation 0,5%, seulement, les analystes tablaient sur une hausse plus importante de 0,6%.

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