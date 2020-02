Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Démission du président du Parti démocrate dans l'Iowa Reuters • 13/02/2020 à 00:51









13 février (Reuters) - Le président du Parti démocrate dans l'Iowa, Troy Price, a démissionné mercredi suite à l'échec du décompte des résultats des caucus dans l'Etat la semaine dernière. Les instances locales du Parti avaient opté pour une application électronique afin de centraliser les résultats, mais des failles dans le cryptage des données ont retardé le processus, lançant dans la plus grande confusion les primaires démocrates en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis. "Les démocrates méritent mieux que ce qu'il s'est passé le soir des caucus", a déclaré Price dans un communiqué distribué par le parti. (Sharon Bernstein; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.