Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Démission du conseiller spécial de Trump sur le coronavirus Reuters • 01/12/2020 à 02:15









WASHINGTON, 1er décembre (Reuters) - Scott Atlas a démissionné de son poste de conseiller spécial de Donald Trump sur le coronavirus, a annoncé lundi un représentant de la Maison blanche, après plusieurs mois de controverse durant lesquels le médecin s'est régulièrement opposé aux autres membres du groupe de travail sur la crise sanitaire. D'après la chaîne Fox News, qui a rapporté en premier lieu l'information, Scott Atlas a adressé à Donald Trump une lettre datée du 1er décembre. Le neuroradiologue a été vivement critiqué par des experts en santé publique, dont Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, pour avoir fourni à Donald Trump des informations erronées sur l'épidémie. Scott Atlas a régulièrement minimisé l'importance du port du masque et a récemment décrit les mesures de confinement comme un "échec majeur" dans la lutte contre la propagation du coronavirus. (Andrea Shalal, Aram Roston et Eric Beech; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.