USA-Dégradation inattendue de la confiance des consommateurs en juin - Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée de façon inattendue en juin, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 91,2, contre 93,1 en mai.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 94,8.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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