information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 16:03

USA-Dégradation inattendue de la confiance des consommateurs en juin - Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée de façon inattendue en juin, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 91,2, contre 93,1 en mai.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 94,8.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)