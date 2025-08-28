USA : croissance révisée à 3,3% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 14:31









(Zonebourse.com) - Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est redressé de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la deuxième estimation du Département du Commerce.

