USA: croissance plus vigoureuse que prévu dans les services en août information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 16:14









(Zonebourse.com) - La croissance du secteur des services aux Etats-Unis s'est révélée nettement plus vigoureuse que prévu au mois d'août, montrent jeudi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



En dépit de l'impact des nouveaux droits de douane, l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur tertiaire a grimpé à 52 le mois dernier, après 50,1, au-dessus de la barre des 50 points indiquant une croissance de l'activité pour un troisième mois consécutif. Il s'agit de son 13ème mois d'expansion sur 14.



Les économistes l'attendaient en moyenne autour de 51.



Le sous-indice ISM de l'activité dans les services a progressé à 55 en août, contre 52,6 le mois précédent, tandis que celui de l'emploi a légèrement augmenté à 46,5 après 46,4 en juillet.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'inscrit lui aussi en vive hausse, à 56 contre 50,3, alors que celui des prix acquittés s'est replié de 69,9 à 69,2.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.