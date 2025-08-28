 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Croissance plus marquée que prévu du PIB au T2 en rythme annualisé
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 14:50

L'économie américaine a progressé plus que prévu au deuxième trimestre, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par le département du Commerce.

Le PIB a augmenté de 3,3% en rythme annualisé, à comparer avec un consensus à 3,1% et une lecture précédente de 3,0%.

La première estimation, publiée fin juillet, avait fait état d'une économie américaine qui avait renoué avec la croissance au deuxième trimestre, après un début d'année marqué par une contraction de l'activité en raison des incertitudes provoquées par la politique commerciale du président Donald Trump.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

