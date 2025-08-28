USA-Croissance plus marquée que prévu du PIB au T2 en rythme annualisé

L'économie américaine a progressé plus que prévu au deuxième trimestre, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par le département du Commerce.

Le PIB a augmenté de 3,3% en rythme annualisé, à comparer avec un consensus à 3,1% et une lecture précédente de 3,0%.

La première estimation, publiée fin juillet, avait fait état d'une économie américaine qui avait renoué avec la croissance au deuxième trimestre, après un début d'année marqué par une contraction de l'activité en raison des incertitudes provoquées par la politique commerciale du président Donald Trump.

